Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na drogach województwa zachodniopomorskiego doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji.

W okolicy miejscowości Ostrowiec - miedzy Wałczem a Szwecją - na drodze krajowej nr 10, ciężarówka wpadła w poślizg i wypadła z drogi. Policja przepuszcza tam samochody wahadłowo.



Dwa samochody osobowe zderzyły się przy Malechówku, miedzy Koszalinem a Sławnem. Na drodze krajowej nr 6 również obowiązuje ruch wahadłowy.



Kłopoty z przejazdem mają również podróżujący w stronę Szczecina trasą S3. Samochody zderzyły się tam na odcinku Miedzyrzecz - Gorzów Wielkopolski. Trzeba tam szczególnie uważać, bo na jezdniach zalega topniejący już grad.



Problemy z przejazdem we wszystkich przypadkach mogą potrwać co najmniej do godziny 18.