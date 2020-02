Tłusty Czwartek z Radiem Szczecin [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Rozdajemy pączki na ulicach Szczecina. Od rana nasze radiowe studio ulokowało się w Centrum Informacji Turystycznej w al. Kwiatowej. Stamtąd będziemy nadawać do godziny 12.

Na miejscu są i będą prowadzący: Agata Hawrylczuk, Jarosław Gowin, Paulina Sawicka i Milena Milewska. Będzie można przyjść, zobaczyć jak tworzy się program radiowy oraz przede wszystkim - spróbować słodkości.



Partnerem akcji są firmy Asprod, Quaglia Caffe oraz Żegluga Szczecińska.



Tłusty Czwartek to - w tradycji chrześcijańskiej - ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który zaczyna się w Środę Popielcową - w tym roku - 26 lutego. Wtedy kończy się okres zimowych balów, maskarad i zabaw, trwający od święta Trzech Króli.



Tłusty Czwartek bywa również nazywany zapustami, co jest dawnym określeniem karnawału.



Środa Popielcowa, zgodnie z tradycją chrześcijańską, rozpoczyna Wielki Post będący przygotowaniem do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych.