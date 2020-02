Jeszcze przed wakacjami przez Węzeł Rzęśnica

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Dobre informacje dla kierowców, którzy już planują wakacyjny wypoczynek w pasie nadmorskim naszego wybrzeża; podobne mamy też dla podróżujących w stronę Szczecina popularną "Chociwelką", czyli wojewódzką drogą numer 142.

Teraz, by dojechać do stolicy województwa muszą nadal korzystać z dalekiego objazdu przez Węzeł Goleniów Południe. Te poważne problemy z przejazdem powoduje budowa nowego Węzła Rzęśnica. Sytuacja ma się zmienić przed wakacjami.



- Robimy wszystko, by jeszcze w maju ukończyć prace, w czerwcu planujemy oddać węzeł do użytkowania zgodnie z jego całym zakresem - zapewnia dyrektor kontraktu, Robert Jastrzębski.



W kwietniu przyszłego roku cała inwestycja powinna być gotowa.



- Nie wstrzymujemy żadnych prac, realizujemy je, myślę, że jesień tego roku jest terminem, który jest możliwy, gdy będziemy w pełni korzystali z całego układu drogowego bezkolizyjnych skrzyżowań i swobodnego przejazdu - zapowiada Jastrzębski.



Przebudowa wspomnianego odcinka trasy S3 będzie kosztowała ponad 126 milionów złotych.