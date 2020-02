Drogowe kłopoty w Podjuchach. Rusza kolejny etap budowy Węzła Granitowa [ZDJĘCIA]

Węzeł Granitowa. Fot. UM Węzeł Granitowa. Fot. UM Węzeł Granitowa. Fot. UM Węzeł Granitowa. Fot. UM

Trwają prace przy budowie nowego Węzła Granitowa w szczecińskich Podjuchach.

Kontynuowana jest budowa nasypów, a także prace rozbiórkowe starego mostu. Kontynuowane są również prace przy budowie sieci gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Wykonawca przygotowuje się do kolejnego etapu robót, co wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu.



Od poranka 7 marca planowane jest ograniczenie ruchu na ulicy Krygiera. Dotyczy to odcinka od skrzyżowania z ul. Granitową do Kąpieliska Dziewoklicz. Pierwsze kłopoty pojawią się już na skrzyżowaniu z ulicą Ustowską, gdzie do jazdy na wprost udostępniony będzie wyłącznie jeden pas ruchu, umożliwiający dojazd tylko do kąpieliska. Wjazd w dalszy ciąg ul. Krygiera będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów budowy, komunikacji zbiorowej i policji.



Zmiany będą też dotyczyły ulicy Granitowej. Inaczej pojedziemy między ul. Marmurową a Złotą. Na skrzyżowaniu z ul. Floriana Krygiera przejazd będzie możliwy tylko jednym pasem jezdni na wprost.