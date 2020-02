Piłkarki Olimpii pożegnały się z Pucharem Polski [ZDJĘCIA]

Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olimpia Szczecin - KKP Bydgoszcz 2:2. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecinianki po niedzielnym wyjazdowym remisie 1:1, w czwartkowym rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski zremisowały u siebie z KKP Bydgoszcz 2:2 i odpadły z dalszych rozgrywek.

Do przerwy ekipa trenera Adama Gołubowskiego przegrywała 1:2, a gola zdobyła kapitan szczecińskiego zespołu Roksana Ratajczyk. W 79 minucie do remisu doprowadziła Paulina Oleksiak, ale olimpijkom nie udało się już strzelić zwycięskiej bramki. Większa liczba zdobytych goli na wyjeździe premiowała awansem do półfinału bydgoszczanki.



Rozczarowania końcowym wynikiem i odpadnięciem z Pucharu Polski była bramkarka Olimpii Joanna Pastusiak.



- W pucharze chodzi o to by wygrywać mecze i przechodzić z rundy do rundy. Nam się to nie udało. Wolałybyśmy zdecydowanie zagrać słaby mecz i być w półfinale Pucharu Polski. No niestety grałyśmy w miarę dobrze, ładnie, widowiskowo, może publiczności się to podobać, ale awansu nie ma - mówiła Pastusiak.



Oprócz KKP Bydgoszcz do półfinału Pucharu Polski awansowały także piłkarki Czarnych Sosnowiec, UKS-u SMS Łódź i Górnika Łęczna.



Piłkarki nożne Olimpii po zakończeniu pucharowej przygody mogą skupić się teraz na rozgrywkach ekstraligi. W pierwszym tegorocznym ligowym spotkaniu olimpijki 29 lutego w Szczecinie zmierzą się z Mitechem Żywiec.