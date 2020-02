Słowik: nie widzę już szans dla Nowoczesnej

Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie ma już światełka w tunelu dla Nowoczesnej - powiedział Przemysław Słowik w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin.

Świeżo upieczony radny partii Zieloni, a dotychczas Nowoczesnej, tak skomentował swój transfer:



- Weźmy ten czas dla nowego przewodniczącego, dla tego co się działo, żeby zobaczyć czy faktycznie jest sens to kontynuować. My, jako praktycznie ostatni członkowie Nowoczesnej, zostaliśmy i czekaliśmy co się stanie. Niestety prawda jest taka, że nie widzę już tych szans. Choć od zawsze starałem się dostrzegać to światełko w tunelu, a według mnie już go nie ma. Dalej trzeba działać, mieć zespół i konkretne wartości i cele, które możemy realizować pod wspólnym szyldem. Myślę, że ten szyld mamy tu i teraz w partii Zieloni - mówił Przemysław Słowik.



Status Słowika w klubie KO pozostaje niezmienny, bo Zieloni są częścią Koalicji Obywatelskiej.