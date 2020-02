Metoda "na policjanta" popularna w Kołobrzegu

Kołobrzeg. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Kilkanaście razy, jednego dnia, oszuści próbowali naciągnąć mieszkańców regionu Kołobrzegu metodą ,,na policjanta". Tym razem - bez powodzenia.

Do niedoszłych ofiar - z Dygowa i Ustronia Morskiego - dzwoniła kobieta podająca się za członka rodziny mówiąc, że spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy, żeby wyjść z aresztu. Do rozmowy włączała się druga kobieta, która podawała się za policjantkę i potwierdzała tę wersję.



Nikt jednak nie dał się nabrać - mieszkańcy, do których telefonowali złodzieje zgłosili sprawę policjantom. Funkcjonariusze cały czas apelują, aby nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom.