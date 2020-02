Muzeum Techniki i Komunikacji doczeka się rozbudowy

Muzeum Techniki i Komunikacji. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto ogłosiło przetarg. Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku-łącznika pomiędzy istniejącym muzeum i kamienicą przy ul. Niemierzyńskiej oraz remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania kamienicy na Centrum Kultury Technicznej.

W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. W przebudowanej kamienicy będą sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia.



Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 13 marca. Inwestycja powinna być zrealizowana do 1 października 2021 roku.