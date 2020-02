Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 roku depresja będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata. źródło: https://pixabay.com/pl/1081788/ Free-Photos/(CC0 domena publiczna)

Czym jest depresja i jak ją leczyć? Będzie można się tego dowiedzieć podczas dnia otwartego w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii.

To z okazji przypadającego we wtorek dnia walki z tą chorobą. W programie jest wykład dr Ryszarda Kamińskiego - psychologa klinicznego i psychoterapeuty, a także konsultacje psychologiczne.



Dzień otwarty potrwa od godziny 9 do 13. Instytut mieści się przy ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a w Szczecinie.