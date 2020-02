IMGW ostrzega: mocny wiatr, szczególnie na Pomorzu Zachodnim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje na sobotę falę silnych podmuchów wiatru. Najsilniej wiać ma w województwach północnych.

Komunikaty o wzmożonym wietrze dotyczyć będą w pierwszej kolejności pasa od Pomorza Zachodniego przez Mazury po Suwalszczyznę - poinformowała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.W tych rejonach, ale także w wielu miejscach w głębi kraju, można spodziewać się wiatru wiejącego w porywach do 80 kilometrów na godzinę, a nad morzem nawet do 90 kilometrów na godzinę. Wzmożonym wiatrom mogą lokalnie towarzyszyć opady. Przede wszystkim deszcz, rzadziej deszcz ze śniegiem lub sam śnieg.- W dzień będą temperatury dodatnie, a opady mieszane. Śnieg będzie dotyczyć wyłącznie terenów podgórskich i wyżej. Temperatura od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie po 6 stopni w centrum i nawet do 11 na Dolnym Śląsku - poinformowała synoptyk.Wiatr ma ustąpić w niedzielę. Utrzyma się lekko dodatnia temperatura z lokalnymi opadami.