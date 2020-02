Żeglarskie historie w studiu S-1. Rozpoczął się festiwal JachtFilm [ZDJĘCIA]

Festiwal JachtFilm. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To dzień pełen żeglarskich historii. W studiu S-1 Radia Szczecin trwa festiwal JachtFilm.

W sumie widzowie zobaczą 6 produkcji. Jak mówił organizator festiwalu Andrzej Minkiewicz, praca nad programem trwała cały rok.



- Staram się wybierać filmy, by pokazać, jak różnorodne jest to żeglarstwo. By dla każdego znalazł się ciekawy temat. Czyli nie tylko regaty, dalekie wyprawy, albo ekstremalne rejsy czy małe łódki, ale żeby ten program był maksymalnie różnorodny. Mam wrażenie, że to się sprawdza i to się udaje - mówił Minkiewicz.



Widzowie na początek zobaczyli film "Pod gwiazdami północy" - to historia rodziny, która zamieszkała na niewielkim jachcie na skutej lodem zatoce u wybrzeży Spitsbergenu.



To dobre otwarcie - mówili uczestnicy festiwalu.



- Bardzo lubimy tę imprezę. Jest to taki przerywnik w zimowym czasie, kiedy nie ma żadnych żeglarskich doświadczeń. Nie trzeba być żeglarzem, żeby się identyfikować. - Filmy są niesłychanie ciekawe. W zeszłym roku też były, więc z niecierpliwością czekam na dalszy ciąg - mówili widzowie.



Festiwal odbywa się po raz 9. Pokazy potrwają do godziny 20:30.