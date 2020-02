Podróż łodzią w Ratuszu Staromiejskim. Zaproszenie na muzyczne ostatki

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Na komedię madrygałową Adriano Banchieriego zaprasza w sobotę Fundacja Akademia Muzyki Dawnej.

To pierwsze w tym roku muzyczne spotkanie - koncert karnawałowy z cyklu "Muzyka w dawnym Szczecinie".



- Zapraszamy na 18 do Ratusza Staromiejskiego, do Muzeum Historii Szczecina przy ulicy Księcia Mściwoja II - mówi prowadzący całość Paweł Osuchowski. - Muzyczne ostatki, czyli tak jak pączki dla Tłustego Czwartku, tak muzyka włoskiego baroku dla weneckiego karnawału. Usłyszymy zespoły Szczecin Vocal Project w stowarzyszeniu z Consortium Sedinum. Wykonamy komedię madrygałową wielkiego mistrza manieryzmu przełomu renesansu i baroku Adriano Banchieriego. To utwór "Podróż łodzią z Wenecji do Padwy".



Kolejny koncert Fundacji w kwietniu, będzie to już koncert pasyjny.