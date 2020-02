Gratka dla miłośników "planszówek" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W gry stare, jak świat, jak szachy, ale i te zupełnie nowe, o trudnych do wymówienia nazwach - można w sobotę grać do wieczora w Książnicy w Szczecinie.

W południe ruszył konwent gier planszowych RozGRYFka. Na każdym piętrze można znaleźć coś dla siebie.



- Gramy w gry, bo są fajne. Najbardziej lubię "Żółwie pędzące do sałaty" - mówi mały chłopczyk.



- Jesteśmy wielkimi miłośnikami gier i przyszliśmy testować nowe - przyznaje ojciec.



Dariusz Tarka, który jest współorganizatorem, przyznaje, że jest około 120 gier. - Idea jest taka, że każdy może przyjść. Mamy gry na każdym poziomie. Jest renesans. Wielu producentów przestawiło się na gry planszowe. Największy problem to wybrać coś, co nam będzie pasowało i będzie się podobało - mówi Tarka.



Wstęp jest bezpłatny. Impreza potrwa w Książnicy do godziny 20.