"Nuta Wsparcia", czyli pomoc weteranom i promocja młodych artystów

Ludzie młodzi duchem - tak nazywają potencjalnych uczestników organizatorzy festiwalu "Nuta Wsparcia". To inicjatywa uczniów Szczecińskiego Collegium Informatycznego.

Koncert odbędzie się 14 marca w Klubie 13 Muz.- Pomysł ewoluował - mówi Grzegorz Dąbrowski, jeden z organizatorów. - Generalnie pierwszą koncepcją było to, żeby młodzi ludzie, może nawet uczniowie grali dla weteranów i kombatantów, ale zgłaszało się do nas tyle osób, które mają młodzieńczą energię, że stwierdziliśmy, że mogą zgłaszać się wszyscy młodzi duchem.Cele koncertu są trzy: promocja "Paczki dla Bohatera" organizacji wspierającej kombatantów, promocja młodych artystów i przede wszystkim pomoc weteranom. "Najważniejsze jest zebranie środków, by wspomóc marcową zbiórkę na ferie dla stu kombatantów i weteranów, które odbędą się w Ryni pod Warszawą. Spotkanie z innymi i rehabilitacje dadzą im szansę odpocząć i oderwać się od codzienności." - napisali uczniowie na stronie internetowej "Nuty Wsparcia".- Ci ludzie na to po prostu zasługują - mówili w audycji "Aktywna Sobota" Grzegorz Dąbrowski i Oliwier Szmigiel. - Czuć od nich przyjaźń i pozytywną energię. Są to niesamowici ludzie pełni radości, mimo przeszłości.Aby móc wystąpić w konkursie lub wspomóc akcję warto zajrzeć na stronę nutawsparcia.pl - zapisy zespołów potrwają do 1 marca.