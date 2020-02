Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Niedziela to ostatni dzień ferii zimowych. Dwutygodniowy odpoczynek kończy ponad milion 300 tysięcy uczniów z województw mazowieckiego, opolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Podczas wszystkich tur ferii wypoczywało ponad 4,5 miliona uczniów z blisko 24 tysięcy szkół. Jako pierwsi wypoczywali uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Następnie wolne od szkoły mieli uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a potem z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. W poniedziałek do szkoły wrócą uczniowie z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.



Na kolejne wolne dni w szkole trzeba będzie poczekać do Świąt Wielkanocnych. Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 9 do 14 kwietnia.



O bezpieczny powrót mają zadbać policjanci, którzy będą kontrolować między innymi to, jak przewożone są dzieci. W ramach akcji Bezpieczne Ferie kontrolowana będzie też prędkość.