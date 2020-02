Unijny budżet wymaga kompromisów. Dyskusja w Kawiarence Politycznej

Czy uda nam się wynegocjować odpowiednie środki na politykę spójności i rolnictwo? Na to pytanie starali się odpowiedzieć goście "Kawiarenki Politycznej".

Nie doszło do porozumienia w sprawie budżetu unijnego na na lata 2021-2027. Ale zdaniem posła Jarosława Rzepy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy z tego powodu robić wielkiej tragedii.- Uważam, że będzie kompromis, powiedzmy po środku. A jeżeli tak będzie, to tamci powiedzą, że obronili, ci że zdobyli. Tak naprawdę nie może być przegranych w tych negocjacjach i o to chodzi - mówił Rzepa.Sejmikowy radny Koalicji Obywatelskiej Artur Nycz przypomniał, że zawsze pierwsze spotkanie w sprawie budżetu unijnego nie jest udane.- Miejmy świadomość, że już dzisiaj wiemy, że skala środków unijnych skierowanych do Polski będzie znacznie mniejsza. Chociażby na funduszu spójności czy na polityce rolnej. Mówi się dzisiaj, że to będzie kwestia czy to będzie 17 czy 19 miliardów euro - mówił Nycz.Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że środki na politykę spójności z Unii Europejskiej są ważne dla wszystkich, niezależnie od barw politycznych.- Ambitne cele i fundusz dla ambitnej Europy. W taki sposób powinniśmy postrzegać. Cieszę się, że tutaj tak jak rozmawiamy, robimy to w sposób spójny, a nie szukamy różnic między sobą. Dla każdego z nas, tak jak tutaj siedzimy, te środki z funduszu spójności są bardzo ważne. Bo Polska i wiele krajów tzw. nowej Unii, potrzebuje tych środków - mówił Duklanowski.Podczas piątkowych negocjacji na temat budżetu nie udało się wynegocjować kompromisu, bo Komisja Europejska zaproponowała duże ciecia dla nowych członków UE.