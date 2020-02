Koniec ferii, zmiany w komunikacji miejskiej

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W niedzielę ostatni dzień zimowych ferii. Warto pamiętać, że od poniedziałku zaczną obowiązywać zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Szczecinie.

- Wracają wszystkie linie, które zostały zawieszone na czas ferii zimowych. Wracają, bo do szkół wracają uczniowie - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Wprowadzamy też zmiany na linii 901 i 908. To jest tzw. transport na żądanie. Są konkretne godziny, w ramach których możemy zamawiać sobie autobus.



Również od poniedziałku, aż do odwołania przystanek dla autobusów linii 70, 86 i 523 zmieni swoją lokalizację i będzie przesunięty o około 80 metrów w stronę ulicy Mazurskiej.