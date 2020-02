Wracają zawieszone na czas ferii linie komunikacji miejskiej

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zimowe ferie dla dzieci i młodzieży już za nami, więc powracają zawieszone linie komunikacji miejskiej.

Warto pamiętać, że od poniedziałku zaczną obowiązywać zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Szczecinie - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Wracają wszystkie linie, które zostały zawieszone na czas ferii zimowych, bo wracają uczniowie do szkół. Ale wprowadzamy tez zmiany na linii 901 i 908. To jest tzw. transport na żądanie. Są tam konkretne godziny, w ramach których możemy zamawiać sobie autobus - mówi Pieczyńska.



Również od poniedziałku aż do odwołania przystanek dla autobusów linii 70, 86 i 523 zmieni swoją lokalizację i będzie przesunięty o około 80 metrów w stronę ulicy Mazurskiej.



Zmiany na linii 901 i 908 - komunikat ZDiTM



Od 24 lutego wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 901 i 908. Korekty wprowadzone zostały, aby ułatwić dojazd dzieciom ze Szkół Podstawowych nr 16 i 7.



Zmiany na linii 901 i 908 spowodowane są wnioskami rodziców oraz szkół nr 16 (ul. Chobolańska) i nr 7 (ul. Złotowska).



Zmiany godzin odjazdów na linii 901:

- kursy Warszewo — Osów: z godz. 07:13 na godz. 07:18, z godz. 12:23 na godz. 12:43, z godz. 13:03 na godz. 13:13;

- kursy Osów — Warszewo: z godz. 07:23 na godz. 07:28, z godz. 12:33 na godz. 12:53, z godz. 13:13 na godz. 13:23;

- kursy Warszewo — Osów — Jaworowa Las: z godz. 13:37 na godz. 13:43, z godz. 14:33 na godz. 14:43, z godz. 15:33 na godz. 15:43;

- kursy Jaworowa Las — Osów — Warszewo: z godz. 15:05 na godz. 15:10, z godz. 16:05 na godz. 16:10.



Nowy kurs o godz. 12:13 Warszewo — Osów oraz 12:23 Osów — Warszewo.



Zmiany godzin odjazdów na linii 908:

- kursy Maczka — Chobolańska Szkoła: z godz. 08:20 na godz. 08:25, z godz. 10:25 na godz. 10:20, z godz. 11:20 na godz. 11:15, z godz. 12:55 na godz. 12:50, z godz. 13:30 na godz. 13:35, z godz. 15:25 na godz. 15:30;

- kursy Chobolańska Szkoła — Maczka: z godz. 08:33 na godz. 08:38, z godz. 10:35 na godz. 10:30, z godz. 11:30 na godz. 11:45, z godz. 13:05 na godz. 13:00, z godz. 13:40 na godz. 13:45, z godz. 15:38 na godz. 15:43.



Nowy kurs o godz. 11:25 Chobolańska Szkoła — Gumieńce oraz 11:39 Gumieńce — Chobolańska Szkoła.