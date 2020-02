Pokazy filmów dla niewidomych. Organizatorzy poszukują wolontariuszy

Szczeciński Polites szuka wolontariuszy, którzy pomogą niewidomym dotrzeć na seans filmowy.

Stowarzyszenie organizuje dla niewidzących specjalne pokazy z audio-deskrypcją, czyli specjalnym komentarzem opisującym akcję, scenerię czy bohaterów.Działacze szukają osób, które pomogłyby niewidomym dostać się na salę kinową w Inkubatorze Kultury. Jak tłumaczą - chodzi jedynie aby przyjść po daną osobę do jej mieszkania, potem razem z nią pojechać na miejsce tramwajem lub autobusem, a po seansie odwieźć do domu.Jak mówi Anna Biały z Politesu, to sposób na to, żeby pomóc niewidomym między innymi poznawać nowych ludzi.- To jest wyjście do kina, wydarzenie, socjalizacja, współuczestnictwo, udział w kulturze, jaką mamy. A my jako Polites zapraszamy chętne osoby, wolontariuszy, które by pokonały jeszcze tę barierę w dotarciu na miejsce do Inkubatora Kultury - mówi Biały.Wszystkie szczegóły można znaleźć na profilu Facebookowym stowarzyszenia Polites oraz pod wydarzeniem " Filmy z audio-deskrypcją w INKU ".