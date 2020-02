Konkursy, stypendia, a nawet profilowane klasy. Port współpracuje z kuratorium [ZDJĘCIA]

W poniedziałek prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście i Zachodniopomorski Kurator Oświaty podpisali umowę o współpracy w tym zakresie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zarząd portu i kuratorium oświaty będą wspólnie edukować o pracy portu w Szczecinie i Świnoujściu. W poniedziałek prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście i Zachodniopomorski Kurator Oświaty podpisali umowę o współpracy w tym zakresie.

- Chcemy pomagać instytucjom szkolnictwa - mówił prezes portu Krzysztof Urbaś. - Myślimy o pomocy stypendialnej, o ufundowaniu dla uczniów takiej formy bezpośredniego związania z portem. Być może niektóre szkoły będą zainteresowane w tworzeniu klas o profilu portowym i transportowym. Tego chyba jeszcze nie było.



- Będą konkursy plastyczne i fotograficzne - już dziś zapowiada ich organizacje Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorski Kurator Oświaty. - Zaczniemy od przedszkolaków, bo myślę, że za jakiś czas dzieci zachęcone konkursem, który już dziś rozpoczynamy i którego tytuł brzmi "Zachodniopomorskie porty oczami dziecka", wrócą za chwilę do pana prezesa i będą wspaniałymi pracownikami. Edukacja regionalna i znaczenie portu dla naszego regionu i całego kraju jest ważne, by powiedzieć to młodym osobom.



Cykl różnych imprez edukacyjnych o porcie jest organizowany w 70. rocznicę przejęcia portu w Szczecinie przez administrację polską. W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę tego wydarzenia. Dopiero w 1950 roku, pięć lat po wojnie, Polacy przejęli port z rąk sowieckich.