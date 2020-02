Koronawirus, a wykupiona wycieczka. Rzecznik konsumentów ostrzega

Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Rezygnacja z wcześniej wykupionej wycieczki do kraju, gdzie panuje koronawirus nie jest taka prosta - ostrzega Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie.

Można zmienić kierunek wycieczki, ale bardzo często biura podróży doliczają za to dodatkowe opłaty. Kluczowa tutaj jest decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które może odradzić podróż do danego kraju.



- Jeżeli będzie oficjalna rekomendacja na stronie ministerstwa, to wtedy biura będą musiały zmienić swoje postępowanie i odwołać te imprezy turystyczne i będą musiały po prostu również zwrócić pieniądze. Póki co jednak nie ma takiej możliwości. Mówią, że ten koronawirus nie ma wpływu obecnie na realizację umowy. Czyli te umowy, które są zawarte, będą realizowane - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Miejski Rzecznik Konsumentów Longina Kaczmarek.



Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do dziewięciu krajów m.in. do Chin, Japonii, Tajlandii, a także północnych Włoch.