Nowe miejsce dla seniorów w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Nowy kołobrzeski klub seniora gotowy. W poniedziałek miasto zaprezentowało pomieszczenia przy ulicy Koszalińskiej, w których jeszcze dwa lata temu funkcjonował sklep z używaną odzieżą.

Po trwającym od jesieni remoncie obiekt dostosowano do potrzeb osób starszych.



- W lokalu o powierzchni ponad 160 metrów kwadratowych seniorom niczego nie zabraknie - zapewnia Katarzyna Kędziora z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Jest duża sala zajęciowa z aneksem kuchennym. Sanitariaty są odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest też pokój wyciszeń, gdzie senior będzie mógł chwilę odpocząć, albo wziąć udział w indywidualnym spotkaniu. Lokal dysponuje też odpowiednio przystosowaną szatnią i magazynem.



Przyjmowanie wniosków dla osób, które chcą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach trwa do wtorku w siedzibie MOPS. Pierwsze spotkania z seniorami rozpoczną się w przyszłym tygodniu.



Osoby w wieku 60+ mogą nie tylko uczestniczyć w warsztatach artystycznych, ale także skorzystać z różnego rodzaju aktywności czy terapii.



Jest to już drugi klub seniora w mieście. Łącznie po otwarciu nowej placówki opieką MOPS zostanie objętych już ponad 300 osób po 60. roku życia.