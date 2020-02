Ojciec szwedzkiej królowej podczas wojny współpracował z ruchem oporu

Królowa Szwecji - Sylwia. Fot. kungahuset.se

Odnalezione kilkadziesiąt lat temu w Koszalinie dokumenty mogą oczyścić z zarzutów o współpracę z nazistami podczas wojny ojca królowej Szwecji - Sylwii.

Chodzi o pamiętnik żony Otto Wagnera, który razem z ojcem szwedzkiej monarchini organizował pod koniec wojny przerzut do Szwecji członków niemieckiego ruchu oporu. Dokument był przechowywany w skrzyni w skrytce na strychu domu rodziny państwa Sielskich.



- W naszym domu na ulicy Głowackiego w Koszalinie jest okno na strychu, które jest widoczne z wewnątrz. Mój tata w latach 70. zdecydował się rozbić w murze parę cegieł i okazało się, że tam są jakieś rzeczy - powiedział Radiu Szczecin mieszkający w Malmö Tomasz Sielski.



Był w niej pamiętnik żony działacza ruchu oporu, Kaszuba - Otto Wagnera, który pod koniec wojny pracował jako szofer wysokiego oficera SS. W pamiętniku opisano zorganizowaną przez Walthera Sommerlathsa, ojca królowej Szwecji Sylwii, akcję przerzutu ludzi do Szwecji.



- Przemyt osób zorganizowano w 1944 roku. Prawdopodobnie przetransportowano do Szwecji 15 osób ukrywających się po zamachu na Hitlera - dodał koszalinianin.



Tomasz Sielski spotkał się z królową Sylwią i osobiście przekazał jej kopie dokumentów świadczące o współpracy jej ojca z niemieckim ruchem oporu. Kilka lat wcześniej szwedzkie media sugerowały, że Walther Sommerlath, jako członek NSDAP, wspierał podczas wojny nazistów.