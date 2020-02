Zarząd Morskich Portów czeka na oferty ws. terminala kontenerowego

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Do końca marca Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście czeka na oferty inwestorów, którzy będą chcieli wybudować i użytkować głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu.

Zainteresowani są - mówi Krzysztof Urbaś, prezes portu.



- Czekamy na inwestora, czyli na firmę, która naszym zdaniem potrafi znaleźć finansowanie dla takiego terminalu. Potrafi zaprojektować, wykaże się umiejętnościami, jeżeli chodzi o eksploatacje terminalu, czyli zarządzaniem operacyjnym. No i przede wszystkim go zbuduje. Wybierze wykonawcę i on zgodnie z projektem taki terminal zbuduje dla przyszłych klientów - mówi Urbaś.



W Gdańsku budowę terminala kontenerowego sfinansował australijski fundusz emerytalny. Oferta portu jest skierowana do wszystkich inwestorów - mówi Krzysztof Urbaś.



- To było źródło finansowania, ten fundusz emerytalny z Australii. Natomiast grupa, która to zorganizowała pochodziła z Wielkiej Brytanii. Tutaj wszystkie możliwości są brane pod uwagę. Czy to będzie grupa europejska czy australijska, azjatycka. Możliwość wyrażenia zainteresowania jest skierowana do całego rynku - mówi prezes portu.



Według wstępnych szacunków, terminal głębokowodny ma kosztować od 400 do 450 milionów euro. Inwestor ma zostać wyłoniony jeszcze w tym roku.