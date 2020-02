Wirusy zagrażające Polsce tematem konferencji w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Wiele krajów jest zainteresowanych wykluczeniem Polski z rynku żywności. Pojawienie się wirusa ASF może być celowym działaniem - takie stwierdzenia padały podczas konferencji poświęconej transgranicznemu bezpieczeństwu epidemiologicznemu, która odbywa się w Szczecinie.

- Niemcy bardzo szczelnie chronią swoją granicę przed ASF, stąd jeśli Polsce przyklei się łatkę kraju, który nie jest przygotowany do ochrony przed ASF-em, to będzie to miało hybrydowe uderzenie w reputację producentów żywności. Tym samym, my jako producent, jeden z największych producentów żywności w Europie. To będzie potężne uderzenie w ten sektor - mówi komandor Artur Bilski, organizator spotkania.W ostatnim czasie to wirusy stały się głównym problemem epidemiologicznym, powodują ogromne straty w gospodarce. Koronawirus jesteśmy w stanie opanować, jak mówi Maciej Prost, zachodniopomorski lekarz weterynarii.- Koronawirus nie jest ciągle takim problemem, jak najzwyklejsza grypa, a nie mówimy na jego temat tak wiele. I to jest zastanawiające czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia z jakąś intencją wzbudzenia fobii właśnie. Myślę, że trochę przeceniamy to niebezpieczeństwo, bo ten wirus nie jest tak skomplikowany i strasznie oporny na środki dezynfekcyjne. Podstawowe środki dezynfekcyjnego go inaktywują - podkreśla Prost.Konferencję zorganizowała grupa ekspertów skupiona w Think tank Nobilis Media. W spotkaniu wzięli udział, m.in. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze Szczecina.