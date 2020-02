"Konsekwentnie zmierzamy w kierunku uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu"

Polska konsekwentnie zmierza do uniezależnienia się od gazu rosyjskiego - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". To w kontekście podpisanej w poniedziałek umowy na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu.

Dzięki temu gazoport przyjmie o połowę więcej gazu niż do tej pory.- Gaz LNG staje się coraz bardziej atrakcyjny i dostępny - mówił prof. Dariusz Zarzecki - ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Warunki cenowe są lepsze niż wydawało się na początku, gdy ta inwestycja startowała. Wydaje się, że konsekwentnie idziemy w kierunku autentycznej dywersyfikacji i wręcz uniezależnienia się od dostaw gazu rosyjskiego.- Ceny u producentów gazu LNG wcale się są niskie. W Stanach Zjednoczonych kupujemy go drożej niż on kosztuje w Europie - dodawał Andrzej Szczęśniak, analityk rynku paliw. - Mamy sytuację, kiedy ceny końcowe są bardzo niskie, natomiast ceny dla tego, kto kupuje ten gaz i dostarcza, w naszym przypadku PGNiG-e, są bardzo wysokie i to jest powód ostatniego kryzysu dostawców.Rozbudowa terminalu jest objęta dofinansowaniem unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończy się w 2021 r.