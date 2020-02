Z autobusu do aresztu. Nagrywał dziecko telefonem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nagrywał dziewczynkę w autobusie, miał kilkaset pornograficznych filmów. Teraz mężczyzna ze Szczecina odpowie przed sądem - jest akt oskarżenia.

Pod koniec ubiegłego roku podejrzany jadąc autobusem nagrywał telefonem 10-letnią dziewczynkę. Zauważyło to dwóch innych pasażerów, zabrali mu komórkę i zatrzymali go, a następnie wezwali policję. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna miał łącznie ponad 300 filmów i zdjęć pornograficznych, na których są dzieci.



Sąd umieścił podejrzanego w areszcie tymczasowym.



47-latek nie był dotychczas karany. Za posiadanie zdjęć i filmów zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.