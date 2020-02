Rozpoczyna się Wielki Post

Dziś Środa Popielcowa. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Środą Popielcową rozpoczyna się 40-dniowy czas Wielkiego Postu, czyli bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocnych, najważniejszych dla chrześcijan. Popielec to dzień, w którym katolicy uczestniczą we mszy św. a także zachowują post ścisły.

W Środę Popielcową stajemy w postawie pokory i uniżenia przed Bogiem - mówi ks. Michał Mikołajczak.



- Przed ołtarzem Jezusa Chrystusa pochylamy nasze głowy, by z rąk kapłana przyjąć odrobinę popiołu i usłyszeć słowa, które kapłan kieruje do każdego z nas, także do samego siebie: nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. I to jest zadanie na Wielki Post - zaznaczył ks. Mikołajczak.



Niech będzie w nas świadomość, że to nie tylko tradycja, ale rzeczywiste wejście w tajemnicę Boga, który pozwala trwać te 40 dni - dodaje ks. Mikołajczak.



- Post niech nie będzie żadnego rodzaju dietą, ale niech będzie ograniczeniem po to, by poczuć głód w sobie; również głód Boga. Jałmużna, którą będziemy składali w czasie Wielkiego Postu niech będzie ofiarowaniem tego, co nasze, a nie tego, co nam zbywa, niech będzie traceniem, ze świadomości, że robimy to ze względu na Jezusa - zaleca ks. Mikołajczak.



Wielkanoc w tym roku przypada 12 kwietnia.



W Popielec katolicy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia powinni ograniczyć się do trzech posiłków w ciągu dnia, w tym jednego do syta, a osoby już od 14. roku życia powinny wstrzymać się od spożywania mięsa.