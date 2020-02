Afera melioracyjna znów na wokandzie

Kołobrzeski biznesmen stanie przed sądem w sprawie senatora Stanisława Gawłowskiego. Podczas środowej rozprawy zeznania ma złożyć Bogdan K.

Prokuratura zarzuca mu korumpowanie polityka Platformy Obywatelskiej w zamian za pomoc w "ustawianiu przetargów" w Zarządzie Melioracji.Według śledczych Bogdan K. miał wręczyć Stanisławowi Gawłowskiemu 100 tysięcy złotych gotówką, a także przekazać apartament w Chorwacji. Formalnie nieruchomość należała do teściów pasierba polityka PO. Na akcie notarialnym apartamentu widniały bowiem ich nazwiska. Dokument funkcjonariusze CBA znaleźli jednak w koszalińskim domu Gawłowskiego.Prokuratorzy twierdzą, że teściowie pasierba senatora byli jedynie "słupami" w całej transakcji i nie stać ich było na zakup apartamentu. Teściowie pasierba Gawłowskiego, Halina i Piotr K. odmówili składnia zeznań w prokuraturze, a także przed sądem. Tym samym nie wyjaśnili okoliczności nabycia apartamentu. Zdaniem śledczych była to forma łapówki dla byłego wiceministra środowiska od Bogdana K.W środę to K. ma odpowiadać na pytania sądu i prokuratora.Łącznie na Stanisławie Gawłowskim ciąży 7 zarzutów - w tym 4 korupcyjne. Polityk PO jest oskarżony też m.in. o przyjęcie dwóch zegarków, ujawnienie informacji niejawnych i plagiat pracy doktorskiej.