Zbiórka podpisów pod petycją ws. Sądu Rejonowego w Policach

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Już ponad tysiąc osób domaga się utworzenia w Policach samodzielnego Sądu Rejonowego.

Petycję w tej sprawie, która trafić ma do ministra sprawiedliwości, podpisują od kilku tygodni mieszkańcy powiatu polickiego, pracownicy sądu oraz przedstawiciele instytucji działających na tym terenie.



Akcja zbierania podpisów potrwać ma do końca marca - mówi jej inicjatorka, Anna Abramowska. Dodaje, że obecny sąd w Policach jest tylko wydziałem zamiejscowym, stąd groźba jego likwidacji.



- W chwili obecnej jest rozpatrywana zmiana właściwości sądów szczecińskich, która przewiduje likwidację wydziałów zamiejscowych. Podpisy razem z naszą petycją zawieziemy do Ministerstwa Sprawiedliwości, któremu przedstawimy nasze argumenty za tym, że sąd w Policach powinien istnieć i funkcjonować jako samodzielna jednostka. Pełnoprawny Sąd Rejonowy z w wydziałem cywilnym, karnym, rodzinnym i księgami wieczystymi - mówi Abramowska.



Obecnie w Policach funkcjonują tylko dwa wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód. Są to Wydział Karny i Wydział Ksiąg Wieczystych.