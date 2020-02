Wycinka drzew przy Głębokim. Brakuje aktywistów, by protestować [ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przy Jeziorze Głębokim trwa budowa ronda i pętli tramwajowej. Towarzyszy temu również wycinka drzew. Protestów jest jednak zdecydowanie mniej niż przy wcześniejszych wycinkach. Dlaczego?

Powód tłumaczy Karolina Kulińska ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina.



- Powiem tak, jeżeli chodzi o tę wycinkę, to dużo wcześniej nagłaśnialiśmy, że taki problem funkcjonuje, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Podobnie jak wiele innych szczecińskich inicjatyw, które zajmują się i dbają o tę zieleń. Ciężko mi powiedzieć czy będziemy organizować jakiś protest, głównie z powodu takiego technicznego, że nasza grupa aktywistów jest dość wąska i nasze siły przerobowe nie pozwalają na to, abyśmy byli w każdym miejscu Szczecina. Skupiamy się przede wszystkim na Śródmieściu, z uwagi na prowadzone inwestycje i ilość zabudowań, każde drzewo jest tutaj na wagę złota - mówi Kulińska.



Szczecinianie są podzieleni w sprawie wycinki. - Jeżeli poprawi to infrastrukturę drogową, to jak najbardziej. - Wiadomo, że przykry widok, pierwszy raz widzę te leżące, wycięte drzewa. Nie wiem jednak czy to jest niezbędne, choć wiadomo, że coś trzeba z tym skrzyżowaniem zrobić, ale nie wiem czy na taką skalę to jest właściwe, że tak dużo drzew wycięto - mówią mieszkańcy.



Urząd Miasta wylicza, że w zamian, na terenie inwestycji zasadzi ponad 40 drzew liściastych i prawie 3500 krzewów.