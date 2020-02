Raport z ul. Szafera, prace trwają

Inwestycja będzie kosztowała ponad 125 milionów złotych i potrwa do połowy przyszłego roku. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Inwestycja będzie kosztowała ponad 125 milionów złotych i potrwa do połowy przyszłego roku. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Inwestycja będzie kosztowała ponad 125 milionów złotych i potrwa do połowy przyszłego roku. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Inwestycja będzie kosztowała ponad 125 milionów złotych i potrwa do połowy przyszłego roku. źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Na zamkniętym dla ruchu odcinku ulicy Szafera trwają roboty rozbiórkowe i te związane z przebudową podziemnych sieci. Wydzielony został też teren pod przyszłą pętlę autobusowo-tramwajową. Rozpoczęto wykonywanie murów oporowych.

Na placu budowy rozpoczęły się prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz montażem wodociągów na odcinku od al. Wojska Polskiego do hali widowiskowo sportowej. Dodatkowo roboty trwają przy przebudowie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazowej.



Wykonana została wstępna niwelacja terenu na odcinku od al. Wojska Polskiego do ronda Olimpijczyków. Tam również budowane są mury oporowe.



