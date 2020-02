Turyści zapłacą w Kołobrzegu więcej za swoje dzieci

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Turyści wybierający się do Kołobrzegu zapłacą wyższą opłatę uzdrowiskową za swoje dzieci. Miejscowi radni zlikwidowali w środę 50-procentową zniżkę dla dzieci do lat siedmiu.

Stało się tak po decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazała, że obowiązywanie dwóch stawek jest niezgodne z prawem. Opłata za każdy dzień spędzony w uzdrowisku zarówno w przypadku najmłodszych, jak i dorosłych wyniesie 4,40 zł. Z takim rozwiązaniem nie zgadzała się opozycja.



Krzysztof Plewko z klubu PiS mówi, że przy ujednoliceniu ceny, kwotę należy obniżyć do 4 złotych.



- Kołobrzeg żyje z turystyki. Powinniśmy jak najbardziej zachęcać ludzi, żeby chcieli wybrać nasze miasto, a nie inne. My zaproponowaliśmy 4 złote, a nie 4,40 zł, ale również wprowadzenie opłaty na molo, żeby pozyskać do budżetu miasta znaczne pieniądze z tej strony - tłumaczy Plewko.



Z kolei Artur Dąbkowski z „Kołobrzeskich Razem" wyższą stawkę motywuje właśnie troską o budżet miasta.



- Mamy dodatkowy wpływ do budżetu 700 tys. złotych, który możemy przeznaczyć na dalszy rozwój Kołobrzegu, czyli największego w Polsce uzdrowiska - mówi Dąbkowski.



Z tytułu opłaty uzdrowiskowej do miejskiej kasy Kołobrzegu wpływa ponad 17 milionów rocznie.