Prezydent Piotr Krzystek wraz z dyrektorem Regionalnych Lasów Państwowych, Andrzejem Szelążkiem, podpisali list intencyjny w sprawie akcji "Jedno dziecko, jedno drzewo", do której w tym roku dołączył Szczecin.

Jak zapowiedział prezydent Krzystek, już wiosną rodzice dzieci urodzonych w 2019 roku będą mogli zasadzić drzewo we wskazanych miejscach zarówno po lewej, jak i prawej stronie Odry.



- Fajne w tym wszystkim jest to, że dzieci będą rosły razem z tym drzewem, że rodzice będą tam mogli przyprowadzać i to będzie w jakiś sposób powiązane z losami tych rodzin i dzieci - powiedział Piotr Krzystek.



- Lasy Państwowe przygotują na potrzeby akcji dwa rodzaje drzew - powiedział dyrektor Andrzej Szelążek. - W ramach tego programu sadzimy dęby albo lipy. Chłopcom dedykujemy dęby, a dziewczynkom lipy.



Akcja "Jedno dziecko, jedno drzewo" odbyła się już w ponad 50 gminach w naszym regionie.