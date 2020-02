Innowacyjna piana. Osiągnięcie naukowców z Akademii Morskiej [ZDJĘCIA]

Patent, pozwalający produkować pianę, kupiła w środę mazowiecka firma Eco Harpoon. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest tańsza, lżejsza, bardziej wytrzymała, a do tego ognioodporna. Naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie opracowali innowacyjną pianę metalowo-ceramiczną, wytwarzaną z materiałów pochodzących z recyklingu.

- Jej zastosowanie może być bardzo szerokie - przekonuje profesor Katarzyna Gawdzińska z Akademii Morskiej. - Można z tego zrobić bardzo dużo rzeczy, przede wszystkim osłony. My proponowaliśmy zastosować ten materiał w grodziach przy elementach konstrukcyjnych statku. Materiały te można również wykorzystać w budownictwie, transporcie, w motoryzacji.



Patent, pozwalający produkować pianę, kupiła w środę mazowiecka firma Eco Harpoon.

Jej pracownik, Adam Bydałek, zwraca uwagę na ogromną efektywność wynalazku.



- Przetapiając załóżmy tonę złomu, można uzyskać tonę piany kompozytowej, natomiast przetapiając tonę złomu ze stopów aluminium można uzyskać co najwyżej 600 kg tej piany - powiedział Bydałek.



To nie pierwsze osiągnięcie szczecińskich naukowców w ostatnim czasie. Przed dwoma miesiącami pracownicy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali zdrowotne bułki, które poprawiają metabolizm.