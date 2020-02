RSnW: koronawirus rykoszetem w branżę turystyczną

Z powodu zwiększonej zachorowalności na koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny odradza wyjazdy w niektóre rejony świata.

Branża turystyczna zaczyna się martwić - powiedział Marek Kamieński, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych z Warszawy, gość audycji "Radio Szczecin na Wieczór".- Branża turystyczna jest bardzo czuła na tego typu sytuacje jak wypadki terrorystyczne, samolotowe czy taką sytuację jak wirus - przyznał Marek Kamieński.Kiedy można bezpłatnie anulować wyjazd zagraniczny w związku z epidemią? - tłumaczy dr Zbigniew Głąbiński z Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a także właściciel biura podróży.- Jeżeli - zgodnie z obowiązującymi przepisami - MSZ ogłosi czwarty poziom zagrożenia na danym terenie, turysta ma prawo zrezygnować. Jeśli nie ogłosi takowego czwartego stopnia zagrożenia, to nie wystąpi to w sposób formalny - wyjaśniał dr Głąbiński.Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to ponad 80 tys. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega m.in. przed podróżą do Chin ale także i Włoch, gdzie zmarło 12 osób.