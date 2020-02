Kolejna odsłona afery melioracyjnej przed sądem

W czwartek zeznawać ma kolejny biznesmen oskarżony o korumpowanie Stanisława Gawłowskiego. Według prokuratury Krzysztof B. wręczył Gawłowskiemu 400 tysięcy złotych za pomoc w "ustawianiu przetargów" w Zarządzie Melioracji.

W środę w sądzie zeznawał Bogdan K., czyli inny oskarżony biznesmen, który również miał dawać łapówki Gawłowskiemu za przychylność w rozstrzyganiu przetargów. I choć Bogdan K. w prokuraturze przyznał, że dał politykowi Platformy Obywatelskiej apartament w Chorwacji, to przed sądem wycofał to zeznanie.Biznesmen stwierdził, że podczas śledztwa pomówił Gawłowskiego, bo manipulował i oszukiwał go jeden z obrońców. Jak wynikało z protokołów, podczas przesłuchań w prokuraturze Bogdan K. obawiał się Stanisława Gawłowskiego - mówił prokurator Witold Grdeń.- Miał obawy, że jeśli o wyjaśnieniach, które składał 10 i 17 maja dowie się pan oskarżony Gawłowski, to zarówno on jak i jego firma poniesie negatywne konsekwencje - dodał prokurator Grdeń.Stanisław Gawłowski do winy się nie przyznaje; twierdzi, że prokuratura w sposób fałszywy i bezpodstawny sformułowana akt oskarżenia. Według śledczych polityk PO - łącznie, jako wiceminister środowiska - miał przyjąć łapówki o wartości ponad 700 tysięcy złotych w zamian za "ustawianie przetargów" w Zarządzie Melioracji.