"Zmora Świnoujścia zniknie"

Nowy parking w Świnoujściu ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Ogromny parking dla samochodów ciężarowych powstanie obok terminalu promowego w Świnoujściu. Właśnie podpisano umowę na jego budowę z wrocławską firmą PRO TRA Building. Ma ona zaprojektować i wybudować parking. Wartość inwestycji to ponad 31 mln złotych.

Skończą się kolejki samochodów ciężarowych, które na ulicach Świnoujścia czekały na załadunek na promy do Szwecji - zapowiada Kazimierz Drzazga, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Ta zmora Świnoujścia, czyli zastawione chodniki i drogi - mam nadzieję - w przeciągu pewnego czasu zniknie. Że nie będziemy mieli interwencji, zresztą słusznych, bo chodniki czy ogólnodostępne jezdnie nie służą temu, by dziesiątki samochodów zastawiały i blokowały przejazd - przyznał Kazimierz Drzazga.



Teren pod parking został kupiony od jednej ze spółek Skarbu Państwa.



- Szykujemy się do przewozu promami samych naczep. Naczepy te trzeba gdzieś ustawić, to musi być zabezpieczone. Będzie to potężna inwestycja, dobrze usytuowana na zapleczu bazy promów morskich, która niejako przeobrazi całą tę bazę - zapowiada.



Nowy parking w Świnoujściu ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku.