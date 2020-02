Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pozostały tylko sterty gruzu. "Maciusia" już nie ma. Zakończyło się wyburzanie budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 54 przy ulicy Edmunda Bałuki w Szczecinie.

- Gruz wozimy do siebie, oczyszczamy go z pozostałych śmieci, mielimy go i jest do odsprzedaży na drogi - mówi Tomasz Sienkiewicz z firmy Tomimpex, która zajmuje się rozbiórką.



W miejscu "Maciusia" w ciągu czterech lat ma powstać osiedle na ponad 60 mieszkań. Za tę budowę będzie odpowiadała firma MakDom.