Wybory prezydenckie wyborami systemu wartości

Dziękuje za szczerość politycznemu rywalowi: poseł Zjednoczonej Prawicy, Tadeusz Cymański komentował słowa Roberta Biedronia, który w Polskim Radiu mówił o adopcji dzieci przez pary homoseksualne i legalizacji związków partnerskich. - Jak równość to równość! - stwierdził kandydat lewicy na prezydenta.

Cymański w "Rozmowie pod krawatem" podkreślał, że Polacy muszą mieć świadomość, że w najbliższych wyborach w jakimś stopniu opowiedzą się także za pewnym systemem wartości. W tym kontekście polityk Solidarnej Polski docenia wypowiedź Biedronia.- Na plus mu zaliczę, ze był szczery, bo oni tego naprawdę chcą. Maski z twarzy, gramy w otwarte karty! I dobrze; dziękuję Robercie, że powiedziałeś szczerze, co myślisz. I jeżeli Polacy w większości chcą tego: proszę bardzo! Ten świat, który będzie "po" i ten, który jest dzisiaj - "przed" - zależy od państwa decyzji przy urnie wyborczej. W maju to będzie również walka o świat wartości - ocenił poseł Cymański.Szef klubu lewicy, Krzysztof Gawkowski pytany o słowa Roberta Biedronia stwierdził, że w ich projekcie dotyczącym związków partnerskich nie ma możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne.