Prezydenckie ordery dla żołnierzy AK [DUŻO ZDJĘĆ]

Służba Polsce i ludziom jest wartością nadrzędną, dla której warto się poświęcić - mówił w czwartek do kombatantów, wicewojewoda Marek Subocz.

W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył odznaczenia i medale. Wśród wyróżnionych było 11 żołnierzy Armii Krajowej.



- Cały czas pracowałem dla Polski. Nie wiem czy zasłużyłem na jakieś odznaczenie - mówi jeden z żołnierzy.



- Trzy pokolenia moich rodziców i dziadów walczyło o to, żebyśmy mieli Polskę - dodaje wyróżniona.



- Zawsze to jakiś wyraz uznania i cieszę się z tego - przyznaje uhonorowany.



- Walczyłam w Powstaniu Warszawskim i dlatego się tu znalazłam. Dla mnie to zaszczyt - dodaje kolejna odznaczona.



Wicewojewoda Marek Subocz dziękował wyróżnionym osobom. - Składam wyrazy uznania za państwa służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za aktywność mającą na celu zachowanie pamięci narodowej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, patriotycznych, moralnych, które są wzorem dla młodego pokolenia - podkreślił Subocz.



Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. żołnierz Armii Krajowej Ryszard Staszkiewicz, uczestniczka Powstania Warszawskiego Janina Ostrowska i działacz opozycji antykomunistycznej Mieczysław Ustasiak.