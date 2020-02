Wolender: "Rok 1991 to był trudny okres, jeżeli chodzi o ochronę zabytków"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowy konserwator zabytków na Pomorzu Zachodnim broni swojej poprzedniczki. Zawsze znajdą się ludzie niezadowoleni, ale Ewa Stanecka była najlepszym człowiekiem na to miejsce - tłumaczył w "Rozmowie pod Krawatem" Tomasz Wolender.

Stanecka sprawowała urząd od 1991 roku. To nie były łatwy okres - mówił Tomasz Wolender.



- To była najlepsza osoba na ten czas, która mogła się znaleźć na tym stanowisku właśnie po roku 1990. Bo to był bardzo trudny okres, jeżeli chodzi o ochronę zabytków. Był to okres transformacji, różnego rodzaju przekształceń, nie tylko ustrojowych, ale ekonomicznych. Co miało ogromny wpływ na zabytki - mówi Wolender.



W ostatnim czasie grupa mieszkańców miała pretensje do Ewy Staneckiej, że nie wpisała do rejestru zabytków hotelu Piast w Centrum Szczecina. Stanecka na łamach mediów przyznawała też, że z żalem wspomina czas, gdy po upadku Państwowych Gospodarstw Rolnych dworce i płace trafiały w ręce inwestorów, którzy nie potrafili o nie zadbać.



Do sukcesów wojewódzkiej konserwator zabytków zalicza się za to uratowanie przed wyburzeniem m.in. kina Kosmos, a także organizacje z wojewodą wystawy Konstytucji 3 Maja w urzędzie na Wałach Chrobrego.