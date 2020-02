Ten dokument ma zakończyć protesty w obronie drzew przed wycinką w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] W urzędzie miasta odbyła się w czwartek konferencja. Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Skończą się protesty w obronie drzew przed wycinką a zieleń w Szczecinie teraz będzie jak od linijki - przynajmniej taki jest zamysł. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne opracowuje dla naszego miasta - „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zielonych w Szczecinie”.

W urzędzie miasta odbyła się w czwartek konferencja w tej sprawie.



Pierwsza część dokumentu to m.in. mapa z podziałem zieleni na parki, skwery itp. Druga, rozwiąże problem nowych inwestycji i ewentualnej wycinki drzew. Trzecia część to plan sadzenia nowych drzew.



- To nowe standardy - mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Anetta Kieszkowska. - Żeby zapobiegać tego typu sytuacjom, jak przy Szarych Szeregów, żeby nie było coś konsultowane. Żeby projektanci wiedzieli, jakie mamy wytyczne, jakie kierunki stawiamy po to, żeby była pewna spójna, planowana i długoterminowa polityka. Praca nad standardami trwała już od początku roku. Na początek marca mamy zaplanowane pierwsze spotkanie zespołu razem z wykonawcą, żeby omówić przymiarki do pierwszej części.



Standardy mają być opracowane do końca lipca, obowiązywać zaczną od sierpnia. Koszt to prawie 70 tys. zł brutto.



Niedługo w związku z przebudową w al. Wojska Polskiego, rusza wycinka drzew. W całej alei zachowanych będzie 37 istniejących drzew. Posadzonych będzie 146 kolejnych. 28 drzew zniknie - połowa z nich jest w złym stanie zdrowotnym.



Wiosną rozpocznie się sadzenie 20 tysięcy drzew na lewo- i prawobrzeżu Szczecina. Będą to: sosny, brzozy, buki czy olchy. W 2019 roku w Szczecinie posadzono 3841 drzew, wycięto 848 sztuk.