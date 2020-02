Rewal: Młodzieżowy ośrodek na razie zostaje

Decyzja w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu odłożona. Starostwo zdjęło z porządku obrad czwartkowej sesji rady powiatu uchwałę w tej sprawie.

Powiat chciał zlikwidować jednostkę m.in. ze względu na zbyt wysokie koszty i zbyt małą liczbę wychowanków. Budynek natomiast leży na atrakcyjnej, hektarowej działce, kilkaset metrów od plaży.Zaprotestowali pracownicy i część radnych m.in. przewodniczący klubu PiS w radzie powiatu gryfickiego Grzegorz Burcza. - Działka oczywiście jest atrakcyjna i wszyscy to potwierdzają. Wychowankowie, wychowawcy i dyrekcja też się z tym zgadza. Oni są w stanie opuścić tą lokalizację, ale powiat jest od tego, żeby zabezpieczyć im inny obiekt.- A tego póki co nie ma - dodał Burcza.- Dajemy sobie rok - mówił w czwartek w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" starosta gryficki Ryszard Chmielowicz. - Jeśli w powiecie gryfickim znajdziemy obiekt zlikwidowanej szkoły i on spełniałby nasze oczekiwania to jest szansa na to, żebyśmy przenieśli ten obiekt i dalej realizowali zadania powiatowe w tym zakresie.Do ośrodka trafiają nastoletni chłopcy wymagający specjalnej organizacji nauki i wychowania. Obecnie przebywa tam około 45 podopiecznych. W placówce zatrudnionych jest ok. 50 osób.