Tropem Wilczym w Szczecinie. Pobiegną w hołdzie Wyklętych

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Pakiety startowe już czekają na biegaczy. W niedzielę wystartuje największy bieg pamięci w Polsce, czyli "Tropem Wilczym: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Wejściówki, które uprawniają do startu w biegu czekają na uczestników w Sklepie Kibica w galerii Nowy Turzyn.



Wystartować w rywalizacji mogą jednak wszyscy chętni. Wystarczy przyjść, żeby wspólnie świętować Dzień Żołnierzy Wyklętych - tłumaczy Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.



- Uczczenie Żołnierzy Wyklętych to nie są tylko turnieje piłki nożnej, biegi, ale też marsze, msze święte i oficjalne obchody państwowe. Trzeba ten dzień świętować i pamiętać o nim cały rok. To nie jest tak, że pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych jeden dzień, a później o nich zapominamy - podkreśla Woźniak.



"Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" wystartuje po godzinie 11:00 w niedzielę. Start i meta umiejscowione zostaną na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Na miejscu będzie również ekipa Radia Szczecin, która będzie relacjonowała bieg na naszej antenie.