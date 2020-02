Tysiące amerykańskich żołnierzy w naszym regionie

Amerykańskie pojazdy kołowe oraz zestawy niskopodwoziowe przekroczą w piątek granicę w Kołbaskowie. Wojska Stanów Zjednoczonych rozpoczynają przygotowania do ćwiczenia "Defender Europe 2020" w naszym kraju.

To największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, żołnierze zza oceanu będą trenować na poligonie w Drawsku Pomorskim. W kolumnach będzie można zobaczyć Hummery i ciężarówki z wojskowymi.Trasy są zaplanowane tak, żeby jak najmniej zakłócić komunikację na drogach naszego regionu. Przejazd przez granicę zaplanowany jest po godzinie 20. Kolumna przejedzie m.in. przez Szczecin, gdzie na terenie koszar 12. Brygady Zmechanizowanej żołnierze zatankują pojazdy. W nocy wyruszą w dalszą drogę na poligon w Drawsku Pomorskim.W piątek wczesnym popołudniem prezydent Andrzej Duda organizuje spotkanie w sprawie zbliżającego się ćwiczenia "Defender Europe 2020". W naradzie weźmie udział między innymi szef MON Mariusz Błaszczak. Minister przedstawi prezydentowi plan manewrów i jego najważniejsze punkty. W Pałacu Prezydenckim będą również dowódcy rodzajów sił zbrojnych, którzy zrelacjonują prezydentowi zaangażowanie naszego wojska w międzynarodowe ćwiczenia.Defender Europe 2020 największe od 25 lat europejskie ćwiczenia z udziałem amerykańskich jednostek, bazujących na co dzień za oceanem. W sumie w manewrach będzie uczestniczyć około 37 tysięcy wojskowych. Główne epizody ćwiczenia zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Manewry mają się odbywać w siedmiu krajach, z czego w Polsce z największą intensywnością. 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy już przerzucono na terytorium naszego kraju zza oceanu.