Raport z przebudowy przyszłej drogi ekspresowej S3

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Na całym odcinku budowanej trasy S3 miedzy obwodnicą Troszyna, Parówka i Ostromic, widać już przebieg przyszłej drogi ekspresowej.

Część jezdni jest już pokryta asfaltem, nad jezdniami budowane są węzły drogowe i przejścia dla zwierząt. Budowa zaczęła się w maju ubiegłego roku, a zaawansowanie prac sięga 50 procent.



O pracach wykonywanych między Brzozowem a Kartlewem informuje dyrektor kontraktu Maciej Kańkowski.



- Na pierwszym odcinku około 2 kilometrów trwają już prace wykończeniowe. Na trasie głównej trwa przygotowanie do wbicia barier, do ułożenia ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni. No i dochodzimy do Węzła Kartlewo - mówi Kańkowski.



Jednym z trudniejszych do przejechania odcinkiem są dla kierowców okolice Przybiernowa - dodaje Kańkowski.



- Dalej są w większości wykonane prace ziemne. Ich zaawansowanie jest na około 85 procent - mówi Kańkowski.



Problemy z przejazdem mają też kierowcy w Babigoszczy. Na początku wakacji powinniśmy już przejeżdżać nowym śladem S3, ale w obie strony tylko jednym pasem ruchu.