Zakaz odwiedzin w szpitalu. Powód: zagrożenie koronawirusem

Szpital w Gryficach. Fot. Dawid Siwek [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny szpital w województwie zachodniopomorskim wprowadza zakaz odwiedzin w związku zagrożeniem koronawirusem. To placówka w Gryficach.

W komunikacie dyrekcji czytamy, że zakaz odwiedzin został wprowadzony we wszystkich oddziałach i będzie obowiązywał do odwołania. Dyrekcja informuje, że w Polsce nie został potwierdzony żaden przypadek zarażenia koronawirusem a zakaz odwiedzin to działanie profilaktyczne.



Zakazy odwiedzin wprowadziły już szpitale przy Unii Lubelskiej w Szczecinie i placówka w Policach.