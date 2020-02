Hity wszech czasów "Szczecińskiej Listy Przebojów"

1500 notowanie "Szczecińskiej Listy Przebojów" za nami. W piątek wieczorem poznaliśmy numer jeden bieżącego notowania, ale również hit wszech czasów listy przebojów Radia Szczecin.

Wszystko w nieco wojskowym stylu na "tak jest" zaczęli Marcin Gondziuk i Sebastian Roszkowski.- 1500 notowanie "Szczecińskiej Listy Przebojów" w przedostatnim dniu lutego. - A my rozpakowujemy pierwszą trójkę dzisiejszego 1550 notowania - mówili prowadzący audycję."Blinding Lights" The Weeknd to aktualny numer jeden SLIPU. Piosenkę, która po 1500 notowaniach zdobyła najwięcej punktów i jest największym w historii hitem ogłosili najwierniejsi, zaproszeni do studia słuchacze listy.- I zrobiło się historycznie, łezka się w oku zakręciła. Zaczynamy od liczby punktów. 271 punktów, 17 razy na miejscu pierwszym, utwór "List" zespołu Hey - ogłosili prowadzący "Szczecińskiej Listy Przebojów".Kolejne notowanie "Szczecińskiej Listy Przebojów" już w najbliższy piątek. Warto zajrzeć na Szczecińska Lista Przebojów , bo tam odświeżona strona audycji i nowy formularz do głosowania.