Kocie święto w Kaskadzie

Wystawa kotów w Kaskadzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

VII Pokaz Kotów Rasowych rusza w sobotę w centrum handlowym "Kaskada" w Szczecinie. Co w programie imprezy?

Organizatorzy gwarantują przyjemne, leniwe mruczenie i okazy, które przyprawią o zawrót głowy. Do podziwiania najpiękniejsze rasy - bo blisko 40 - sfinksy, maine coony, koty bengalskie czy devony rexy. W trakcie pokazu publiczność wybierze swojego faworyta.



Dodatkowo, każdy będzie mógł skorzystać z obecności hodowców i specjalistów, by zasięgnąć porady i wymienić się doświadczeniami związanymi z opieką nad zwierzakiem.



A jeśli rozważacie przygarnięcie bezdomnego kota, to na stoisku Schroniska dla Zwierząt w Dobrej dowiecie się jak dokonać adopcji.



Koty w Kaskadzie można podziwiać bezpłatnie od godziny 13 do 18.